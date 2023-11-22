الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بصاروخي بركان .. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الى البنوك غداً الخميس

هل سيتم إطلاق سراح الأسيرة "إسراء الجعابيص"؟

مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة حول أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً

حماس: معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية

الملك يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري

الخارجية الإماراتية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة

عاجل

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

الأربعاء، 22-11-2023 02:23 م

طفل صيني يفاجئ جدته بـ ثعبان طوله مترين.. شاهد ردة فعلها

08-09-20-137874692


الوكيل الإخباري - أثار طفل يبلغ من العمر ست سنوات ذعر جدته في الصين، عندما دخل إلى منزله وهو يجر ثعبانًا يبلغ طوله حوالي مترين.

اضافة اعلان


وقعت الحادثة في مقاطعة يونان جنوبي غرب الصين.


وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الطفل وهو يحمل ثعبانًا طويلًا في مدخل منزله، بينما كان ثلاثة من أصدقائه يشاهدون ما يحدث. ثم قام الطفل بسحب الثعبان، الذي بدا أنه ميت، إلى غرفة كانت ترقد بها جدته.

وما إن رأت الجدة الثعبان حتى انتفضت من نومها مذعورة، وطاردت الطفل وعاقبته بالضرب على فعلته، وهي مذهولة من قدرته على حمل ثعبان بهذا الحجم.


 

 مزمز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1118902-638331230516887788

شاهد كنغر يحاول إغراق كلب ويوسع ضرباً رجلاً حاول إنقاذه في استراليا

1925446

شاهد قرود تتهجم على شاحنة بعد انقلابها في السعودية

cobra-snake

فيديو لشرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

RzKSkVTVHzUVZJScsWGS0L3657X6R0UMyutuY4bO

شاهد مقطع متداول لـ أغلى وجبة دجاج في العالم

sa2-2

حقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو طريف لغوريلاتين تحت المطر في لندن

أضرار-تربية-الببغاء-في-المنزل

فيديو لأسرع ببغاء يقود دراجة بعجلتين في بلغاريا