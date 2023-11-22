طفل صيني يفاجئ جدته بـ ثعبان طوله مترين.. شاهد ردة فعلها

الوكيل الإخباري - أثار طفل يبلغ من العمر ست سنوات ذعر جدته في الصين، عندما دخل إلى منزله وهو يجر ثعبانًا يبلغ طوله حوالي مترين.

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وقعت الحادثة في مقاطعة يونان جنوبي غرب الصين.



وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الطفل وهو يحمل ثعبانًا طويلًا في مدخل منزله، بينما كان ثلاثة من أصدقائه يشاهدون ما يحدث. ثم قام الطفل بسحب الثعبان، الذي بدا أنه ميت، إلى غرفة كانت ترقد بها جدته.



وما إن رأت الجدة الثعبان حتى انتفضت من نومها مذعورة، وطاردت الطفل وعاقبته بالضرب على فعلته، وهي مذهولة من قدرته على حمل ثعبان بهذا الحجم.





مزمز

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