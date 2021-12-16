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الخميس، 16-12-2021 09:59 ص

آخر تطورات جريمة قتل الطلاب الأربعة في مصر

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الوكيل الإخباري - أمرت جهات التحقيق في مصر بنقل محامي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال المتهم في حادث الشيخ زايد، إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء أثناء التحقيق معه، وتوجيه له تهمة انتحال صفة جهات تحقيق.

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وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المحامي بالمستشفى، لحين تماثله للشفاء واستكمال التحقيق معه، وتوجيه له تهمة انتحال صفة جهات تحقيق للاستيلاء على أدلة اتهام موكله بالتسبب في مصرع 4 أشخاص.

 

وكانت التحقيقات فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء التحقيقات في حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري، المتسبب في مصرع 4 شباب، بأن قام محامي المتهم بانتحال صفة فريق من النيابة العامة المصرية وتوجها إلى المنزل الذي رصدت كاميرات المراقبة به الحادث، وطالبا مالكي المنزل بالتحفظ لديهما على التسجيلات الخاصة بالحادث، وبعدما شك مالك المنزل في أمرهما أبلغ جهات الأمن ففرا هاربين في مصر .

 

وجاء بأمر إحالة كريم الهوارى لمحكمة الجنايات، أن المتهم تسبب في موت 4، منهم ثلاثة أطفال، من جراء إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم في مصر .

المصدر - البيان 

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