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الثلاثاء، 16-07-2024 12:08 م

حزن كبير في مصر .. رحيل أسرة بأكملها بحادث مؤلم

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الوكيل الإخباري- في حادث مأساوي، لقيت أسرة مصرية كاملة حتفها في حادث سير مروع شرق القاهرة.

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وتسبب حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي على أطراف مدينة بدر شرق القاهرة في وفاة أب وأم وأطفالهما الثلاثة أمس الاثنين، حيث تهشمت السيارة الملاكي التي كانت تقل الأسرة بالكامل.


أب وأم وثلاثة أبناء
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بورود بلاغ يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء إثر تعرضهم لحادث تصادم مروع على طريق بدر.

 

وبعد فحص متعلقات الأسرة، تبين أن الأب يدعى إبراهيم أحمد عبد الفتاح الغوابي (42 عاماً)، وأطفاله الثلاثة آسر وأحمد وملك، وزوجته دينا مغازي من أبناء قرية حمادة مركز أولاد صقر بالشرقية.


كما تبين أن رب الأسرة يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقيم معه أفراد أسرته، حيث عُثر على بطاقات إقامة إماراتية للأبناء بين متعلقاتهم داخل السيارة المهشمة. ويبدو أنهم كانوا في مصر يقضون الإجازة الصيفية وزيارة الأهل والأقارب.


وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة التحريات لبيان سبب الحادث وكيفية حدوثه، وباشرت التحقيقات.


وتستعد قرية حمادة بمحافظة الشرقية لتشييع جنازة أفراد الأسرة اليوم، في أجواء من الصدمة.

 

بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادث المأساوي، وتحولت إلى دفتر عزاء يعج بنعي أفراد الأسرة، وعبر الكثيرون عن حزنهم لوفاة أسرة كاملة تشمل أطفالاً في لمح البصر، بينما انهالت الدعوات لهم بالرحمة ولأهلهم بالصبر.


من جانبه، نعى رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الأسرة الفقيدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعلن أن رب الأسرة إبراهيم أحمد الغوابي يعمل في "مجموعة الحبتور" بالإمارات العربية المتحدة.


وفي لفتة إنسانية طيبة من رجل الأعمال الحبتور، أعلن أنه أعطى التعليمات للمساهمة بصدقة جارية عن روح الفقيد وعائلته.

 

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