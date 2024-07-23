واقعة أليمة في استراليا.. وفاة أب حاول انقاذ بناته التوأم

الوكيل الإخباري- لقي أب شجاع مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار بمحطة سيدني الأسترالية عندما قفز وراء عربة أطفال سقطت على القضبان وكانت تحمل طفلتيه التوأم.



وتمكنت كاميرات المراقبة من رصد الأب البطل أثناء محاولته إنقاذ طفلتيه التوأم عندما تدحرجت عربتهما من على رصيف المحطة وسقطت على القضبان.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الأسترالية، رأى أناند رونوال (40 عاماً) عربة الأطفال تسقط من الرصيف وقفز إليها على الفور لمحاولة إنقاذ ابنتيه البالغتين من العمر عامين قبل أن يصدمه قطار ويقتله هو وأحد التوأمين.



وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة اللحظات المروعة التي سبقت سقوط عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار كارلتون في سيدني حوالي الساعة 12:25 ظهراً يوم الأحد، وفي مسار القطار القادم.



وقالت الشرطة إن إحدى الفتاتين الصغيرتين نجت "لحسن الحظ" فقط بعد أن هبطت بين القضبان، ولم يمسها القطار الذي مر فوقها على ما يبدو وهو في طريقه إلى وسط سيدني.



ولم تتعرض الطفلة الناجية، التي سقطت بين القضبان، لخدش وخرجت الفتاة من المستشفى صباح يوم الاثنين مع والدتها المصدومة التي رأت كل شيء بسرعة كبيرة.



وانتقل الزوجان مع ابنتيهما من الهند إلى أستراليا في أكتوبر/تشرين الثاني 2023 بعد أن حصل الزوج على وظيفة في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.



وقال بول دونستان، مدير شرطة نيو ساوث ويلز، إن الوالدين استخدما المصعد إلى رصيف المحطة، وعند خروجهما، رفعا أيديهما عن عربة الأطفال لفترة قصيرة جداً من الوقت.



وأضاف: "سواء كان ذلك بسبب عاصفة من الرياح أو لا نحن متأكدين تماماً، لكن يبدو أن عربة الأطفال بدأت على الفور في التحرك نحو خطوط القطار".



وقال دونستان إن الأب حاول إنقاذ بناته، مردفاً: "لقد كلفه ذلك حياته، لكنه عمل شجاع وبطولي بشكل لا يصدق".



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