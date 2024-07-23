الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة

ورشة عمل لتحسين "الخدمات الإضافية" للمنتفعين من المعونة الوطنية

حماس: ننعى شهداء مخيم طولكرم

اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة للعلاج

دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

807 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

بأول ظهور تلفزيوني.. ترامب يروي تفاصيل "مكالمة بايدن"

واقعة أليمة في استراليا.. وفاة أب حاول انقاذ بناته التوأم

الحكومة : إنخفاض أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الثلاثاء، 23-07-2024 11:57 ص

واقعة أليمة في استراليا.. وفاة أب حاول انقاذ بناته التوأم

135-110225-train-accident-twin-australia_700x400


الوكيل الإخباري- لقي أب شجاع مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار بمحطة سيدني الأسترالية عندما قفز وراء عربة أطفال سقطت على القضبان وكانت تحمل طفلتيه التوأم.

وتمكنت كاميرات المراقبة من رصد الأب البطل أثناء محاولته إنقاذ طفلتيه التوأم عندما تدحرجت عربتهما من على رصيف المحطة وسقطت على القضبان.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الأسترالية، رأى أناند رونوال (40 عاماً) عربة الأطفال تسقط من الرصيف وقفز إليها على الفور لمحاولة إنقاذ ابنتيه البالغتين من العمر عامين قبل أن يصدمه قطار ويقتله هو وأحد التوأمين.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة اللحظات المروعة التي سبقت سقوط عربة الأطفال على القضبان في محطة قطار كارلتون في سيدني حوالي الساعة 12:25 ظهراً يوم الأحد، وفي مسار القطار القادم.

وقالت الشرطة إن إحدى الفتاتين الصغيرتين نجت "لحسن الحظ" فقط بعد أن هبطت بين القضبان، ولم يمسها القطار الذي مر فوقها على ما يبدو وهو في طريقه إلى وسط سيدني.

ولم تتعرض الطفلة الناجية، التي سقطت بين القضبان، لخدش وخرجت الفتاة من المستشفى صباح يوم الاثنين مع والدتها المصدومة التي رأت كل شيء بسرعة كبيرة.

وانتقل الزوجان مع ابنتيهما من الهند إلى أستراليا في أكتوبر/تشرين الثاني 2023 بعد أن حصل الزوج على وظيفة في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال بول دونستان، مدير شرطة نيو ساوث ويلز، إن الوالدين استخدما المصعد إلى رصيف المحطة، وعند خروجهما، رفعا أيديهما عن عربة الأطفال لفترة قصيرة جداً من الوقت.

وأضاف: "سواء كان ذلك بسبب عاصفة من الرياح أو لا نحن متأكدين تماماً، لكن يبدو أن عربة الأطفال بدأت على الفور في التحرك نحو خطوط القطار".

وقال دونستان إن الأب حاول إنقاذ بناته، مردفاً: "لقد كلفه ذلك حياته، لكنه عمل شجاع وبطولي بشكل لا يصدق".

اضافة اعلان

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5555

حزن كبير في مصر .. زفاف شقيقين ينتهي بمأساة

111

قتلوا بمادة سامة.. العثور على جثث 6 أجانب بفندق في بانكوك

616

كينيا.. رجل يعترف بقتل 42 سيدة من بينهن زوجته

111

حزن كبير في مصر .. رحيل أسرة بأكملها بحادث مؤلم

111

"ضربته بالعصا ووضعته بصندوق وغطت وجهه".. السعودية تعدم متهمة قتلت طفلا سعوديا

64906f522ec29-1024x576 (1)

واقعة أليمة بالمغرب.. تقييد عجوز 20 عاما بالسلاسل الحديدية

أخبار متعلقة
5555

حزن كبير في مصر .. زفاف شقيقين ينتهي بمأساة

images

فاجعة في السعودية.. وفاة عروس وعائلتها قبل زفافها بساعات

2401843

مصر: وفاة 9 وإصابة 26 في حادث تصادم بجنوب سيناء