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الثلاثاء، 16-07-2024 11:40 ص

"ضربته بالعصا ووضعته بصندوق وغطت وجهه".. السعودية تعدم متهمة قتلت طفلا سعوديا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمتهمة إثيوبية الجنسية، بعد ثبوت إدانتها بقتل طفل سعودي في منطقة تبوك، بحسب بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت عليما فيكادو تسيجاي، إثيوبية الجنسية، على قتل الطفل محمد بن عبدالرحمن بن غضيان البلوي، سعودي الجنسية، وذلك بالاعتداء عليه وضربه بالعصا ووضعه داخل صندوق وتغطية وجهه، مما أدى إلى وفاته"، حسبما أفادت وكالة "واس".


وأضافت الوزارة السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نُسب إليها، والحكم بقتلها قصاصًا، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.


وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانية عليما فيكادو تسيجاي، إثيوبية الجنسية، الاثنين بتاريخ 9/1/1446 هجرية، الموافق 15/7/2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، طبقًا لما أوردت وكالة "واس".

 

سي ان ان


 




 

 


 

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