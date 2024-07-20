حزن كبير في مصر .. زفاف شقيقين ينتهي بمأساة

الوكيل الإخباري- تحول حفل زفاف شقيقين في مصر إلى مأتم، بعد مقتل العريس في ليلة حنته وقبل زفافه بساعات، وإصابة شقيقه وحجزه في العناية المركزة.

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شهدت قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية شمالي مصر الواقعة المأساوية، عقب وفاة العريس وإصابة شقيقه وحجزه في المستشفى.



جاء ذلك بعد تصادم عدد من السيارات الاسبوع الماضي في حادث مروع خلال عودة الشقيقين العريسين من جلسة تصوير قبل ساعات من إحياء الزفاف.



تبين أن الشقيقين اتفقا على إتمام زفافهما في يوم واحد، لكن القدر لم يمهلهما لإكمال ما تمنياه، لينقلب الزفاف إلى مأتم، ويتوفى أحدهما بينما يرقد الآخر في المستشفى.



العين الاخبارية





