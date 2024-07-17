قتلوا بمادة سامة.. العثور على جثث 6 أجانب بفندق في بانكوك

الوكيل الإخباري- عُثر على جثث ستة أجانب في غرفة بفندق في المركز السياحي في بانكوك، على ما أفاد مسؤول في الشرطة التايلاندية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجثث الست "لفيتناميين وأميركيين من أصول فيتنامية"، مؤكدًا أن وفاة هؤلاء الأجانب تعود إلى "مادة سامة" وليست ناجمة عن إطلاق نار كما أوردت وسائل الإعلام .



وأشار إلى أن بعض الضحايا كانوا في زيارتهم الأولى لتايلاند، في حين أن آخرين منهم سبق أن زاروها مرارًا.



وأعلنت الشرطة في بيان أنها تحقق في موقع الجريمة وسبب الوفاة.



ووقع الحادث في فندق فخم في منطقة راتشابراسونغ التي يقصدها الزوار نظرًا لوجود معبد إيراوان ومراكز تجارية فيها.

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سكاي نيوز عربية