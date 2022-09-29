الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 10:28 ص

آخر رسالة لرجل استنجد بجيرانه قبل قتله في مصر

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الوكيل الإخباري-فاجعة كبيرة استيقظ عليها أهالي حلوان ، حيث أثارت واقعة مقتل صيدلي مصري  ، إثر سقوطه من شقته بالطابق الخامس بشارع رايل بمنطقة حلوان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجود خلافات أسرية


وقال محامي الصيدلي  إن الواقعة لاتزال قيد التحقيق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، حيث اتهم محامي المجني عليه أسرة الزوجة بالاستعانة بـ 4 أشخاص للتخلص من الضحية وإلقائه من الطابق الخامس، بسبب وجود خلافات أسرية كان آخرها زواجه قبل 3 أيام، بقرية الشهداء بالمنوفية.

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وآخر رسالة، أرسلها المجني عليه على احدى "مجموعات الواتساب " مع جيرانه في البرج يطلب الاستغاثة من سكان العقار، وتضمنت الرسالة :  "يا جماعة أنا عندي "بلطجية" بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم حد ييجي يقف معايا".


البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث.


وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأمر النائب العام المصري بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

 

البيان

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