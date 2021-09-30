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الخميس، 30-09-2021 02:20 م

آكلة الدماغ تقتل طفلا في 6 أيام في ولاية تكساس

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي مؤخرا في ولاية تكساس، بعد إصابته بأحد أنواع الأميبا المعروفة بـ آكلة الدماغ .

وأصدر حاكم ولاية تكساس تحذيرا بعدما عثر على الأميبا في "إمدادات المياه"، وفق تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية.

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وكانت السلطات قد رصدت حالة الطفل في مدينة ليك جاكسون حيث تم إدخاله إلى المستشفى، وتم تشخص الحالة على أنها "النيجلرية الدجاجية"، وهي الأميبا "آكلة الدماغ" ويعتقد أنه أصيب بها عبر المياه الواردة إلى منزله أو من حديقة مائية في المدينة.

وتجري الأجهزة الصحية اختبارات لتحديد مصدر الإصابة بشكل دقيق، حيث تم جمع عينات من 11 مصدرا للمياه.

وكانت إدارة المياه في تكساس قد أصدرت تحذيرا لثماني مدن بالتأكد من نظافة مياه الشرب والطبخ والاستحمام.

 

وهذه المرة الثانية التي تعثر فيها ولاية أمريكية على هذا النوع من الأميبا، إذ كانت قد رصدت قرابة 40 حالة في فلوريدا مطلع يوليو 2021.

المصدر - لبنان 24 

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