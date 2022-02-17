الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 08:58 ص

أبرز حوادث الإنقاذ والإسعاف خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 1304 حالة إسعافية خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

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وبحسب الدفاع المدني تم التعامل مع 86 حادث إنقاذ، و39 حادث إطفاء، و607 حالة تعقيم وتطهير لمركبة ومنشأة وموقع من قبل فريق المواد الخطرة.

 

ومن أبرز ما تعاملت معه كوادر الدفاع المدني في محافظة جرش، فقد جرى إنقاذ سيدة تعرضت لغيبوبة وتم تقديم الانعاش الرئوي لها وهي بحالة جيدة الآن.

 

أما في محافظة إربد تم نقل 6 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي إلى مستشفى رحمة الحكومي.

 

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع إصابة 9 أشخاص بحادث تدهور في منطقة دوار المدينة الرياضية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة.

 




 

 


 

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