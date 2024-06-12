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الأربعاء، 12-06-2024 11:46 ص

أبكى الملايين .. القصة الكاملة لوفاة طفل ملابس الإحرام في السعودية

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الوكيل الإخباري- وجه بريء وملامح طفولية تخطف الأنظار من الوهلة الأولى، يرتدي ملابس الإحرام، وكأنه أصغر حاج في الأراضي المقدسة، تلك الصورة التي نشرتها والدته على السوشيال ميديا، لتلقي إعجابًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، لتعيد السيدة بعدها بساعات نشر خبر وفاة طفلها الذي أبكى الملايين.

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ووفقاً لأحد أقاربه، الطفل هو يحيى محمد رمضان أبو الجلاجل من قرية الخادمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لم يتجاوز السنتين وهو الأخ الأصغر لشقيقتين.
وأضاف أنه توفي بسبب سقوطه من أعلى عقار منزله في السعودية وتوفي بعد نقله إلى المستشفى. ودُفِن في السعودية.


وأكد أنه لم يؤدي مناسك الحج هذا العام وما نشر صورًا قديمة ولم يمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما شاع.


وأضاف أن الطفل تواجد مع أسرته في السعودية منذ أكثر من 3 أعوام.


نصائح لتجنب السقوط من الأعلى
لم تكن تلك الحالة الأولى لوفاة أحد الأطفال نتيجة السقوط من أعلى العقار؛ الأمر الذي وجب التعامل معه بحذر تام، عبر اتباع مجموعة من النصائح لتفادي حدوث ذلك، والتي قدمها موقع "mskcc.org" وهي:

العمل على تجنب صعود الطفل بمفرده إلى السطح.

مراقبة الطفل جيدًا في حالة تواجده بالأعلى.
ضرورة استخدام ضوء ليلي أو الاحتفاظ بكشاف ضوئي بالقرب منك خلال الليل.

 

المصدر :صحيفة الوطن المصرية 

 


 




 

 


 

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