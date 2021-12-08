أب كويتي يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ في واقعة مؤلمة

الوكيل الاخباري - في حادثة مؤلمة، دهس مواطن كويتي أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ، اليوم الأربعاء، في منطقة بر كبد.

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وحسب صحيفة "القبس"، فإن المواطن كان يقوم بإرجاع سيارته للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ.



ووفقا للصحيفة، أسفر الحادث عن وفاة طفلته (البالغة من العمر 4 سنوات) في الحال، فيما أصيب الطفلان الآخران، اللذان لم يتجاوزا السابعة من عمرهما بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى، وتم إدخالهما غرفة العناية المركزة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إنه "تم التحفظ على الأب"، كما فتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.



وحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور في عام 2020، فإن نحو 243 حادث دهس تقع سنويا في الكويت، عدد كبير منها يحدث بسبب عدم الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة بمخالفة قانون المرور.



ووفقا للقانون الكويتي، يصنف الدهس العمد كجريمة قتل عمد تنتهي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد حسب ظروف كل دعوى، فيما يتهم قائد المركبة بقضايا الدهس غير العمد بتهمة القتل الخطأ، أما ولي الأمر فتوجه إليه تهمة الإهمال في رعاية قاصر إذا ثبت إهماله.







المصدر : سبوتنك