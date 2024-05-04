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السبت، 04-05-2024 09:10 ص

أب مصري يذبح طفلته ذات الـ3 أعوام

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الوكيل الإخباري - أقدم أب مصري على ذبح طفلته ذات الـ 3 أعوام، داخل غرفتها بقرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط في الصعيد، بحين ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغا بالواقعة.

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وفي تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت محافظة أسيوط، تلقى مدير أمن المنطقة، إخطارا من المباحث الجنائية بمركز ديروط، يفيد بـ"مصرع الطفلة "قمر" 3 سنوات داخل منزلها مذبوحة ووجود شبهة جنائية".


وأشارت التحريات الأولية المصرية إلى "قيام الأب بذبح طفلته تحت تأثير تعاطيه المواد المخدرة.


وألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على المتهم وتحفظت على السلاح المستخدم "سكين" في الجريمة.

 

روسيا اليوم

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