الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

حادث تدهور يودي بحياة الشابين عليان وجرادات

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن

إصابة شاب بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

التربية تنعى وفاة الطالب سيف الطورة

الأحد، 01-01-2023 10:47 ص

أب يتجرد من الانسانية يروي تفاصيل قتله لطفله في مصر

alalam_636393303623092235_25f_4x3


الوكيل الإخباري-في واقعة مؤسفة بمحافظة القليوبية وتحديدًا في مدينة «الخصوص» تجرد «بائع أنابيب» من كل مشاعر الإنسانية، وأقدم على ارتكاب جريمة قتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بطريقة وحشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما انتزعت الرحمة من قلبه، والسبب ضياع مفتاح الموتسيكل (دراجة بخارية) الخاص به، فيما أكد شقيق المتهم أن شقيقه مدمن مواد مخدرة، ويمر بظروف مادية صعبة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادثة أمام رجال المباحث عقب هروبه والقبض عليه، حيث اعترف أنه كان دائم الاعتداء على نجله الوحيد، رغم أنه يساعده في بيع الأنابيب، موضحاً أثناء تمثيل جريمته أنه ضربه بطريقة مبرحة دون وعي.

وأكد عم الطفل أن المتهم كان يعذبه دائما، وعادة لا يكون في وعيه لتعاطيه المواد المخدرة، وأنه تزوج أربع مرات، وانفصل عن كل زوجاته وكذلك أبناؤه تركوه  هربا من معاملته السيئة وتعذيبه الدائم لهم، مضيفا أنه يوم الواقعة ظل المتهم يضرب نجله حتى وفاته، وشاهده يحمله معللا له أنه مغمى عليه، وعندما ذهب معه إلى المستشفى أخبرهم الطبيب بأنه توفي.

فيما أكدت والدة الطفل -الذي عرف بـ«طفل الخصوص»- أنها انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات بعد فترة من الخلافات الأسرية وتزوجت بآخر، وانتقل الطفل إلى حضانة والده، الذي استغله في العمل معه صباح كل يوم في بيع الأنابيب، ممسكا مفتاحا حديديا يدق به تلك الأسطوانات، وتابعت أنها حاولت مرارًا وتكرارًا استعادة نجلها من والده والإقامة معها، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، وسرعان ما كان والده يستعيده منها، كلما احتفظت به لعدة أيام، متعللًا بزواجها من آخر وعدم قدرتها على التفرغ لتربيته، ورأى أن استخدامه كمساعد لبائع الأنابيب في تلك السن الصغيرة سيعود عليه بالنفع.

وأشارت الأم ودموعها تسبق كلامها في تصريحات لها  إلى أنها توجهت إلى محكمة الأسرة لتحصل على حكم حضانته لوالدتها، وبعد صولات وجولات داخل أروقة المحاكم حصلت السبت الماضي على ذلك الحكم، وكانت تستعد لتصحب نجلها بقوة القانون لكن لم يمر سوى بضعة أيام حتى جاءها خبر مقتله.

وباعتراف المتهم بارتكابه للواقعة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اضافة اعلان

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

حادثة بشعة في المكسيك .. احراق رجل حياً في ساحة عامة

2064126

وفاة شخص وإصابة آخرين باصطدام حافلتين في مطار طهران الدولي

image (1)

مقتل 15 شخصاً جراء انقلاب حافلة سياح في المكسيك

image

مقتل 5 أشخاص بحريق في كوريا الجنوبية

2574679

ماتت رعباً.. وفاة طبيبة بعد مطاردة من الكلاب الضالة في مصر

52208

من داخل مركبتها .. فتاة توثق اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بعاصفة ثلجية في نيويورك

أخبار متعلقة
file

إصابة عامل بعيار ناري بالخطأ في حفل زفاف بمصر

Doc-P-1021666-638071399189734247

تفاصيل جريمة مروعة لشخص اشعل النار بمركبة في السعودية

PHJYGCCHRL

قتله وحاول رميه في البحر... جريمة 'بشعة' في قطر

تفسير-حلم-موت-شخص-ميت

'ماتوا في حضن بعض'.. أب يروي مأساة وفاة أبنائه الـ3 في مصر -صورة

Doc-P-1017737-638059989352608350

مأساة في بلد عربي: دفنوا أحياء وهذا ما حصل

638b17a54c59b76323526de4

مصر.. فتاة تقتل خطيبها شنقاً قبل أيام من زفافهما