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الخميس، 18-11-2021 09:29 ص

أب يعترف بمهاجمة طفليه بسكين في السويد

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الوكيل الإخباري - اعترف أب في السويد بمهاجمة طفليه بعد العثور عليهما مصابين بجروح خطيرة في هاسلبي قرب ستوكهولم مساء الأحد الماضي.

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وأفادت قناة "إس في تي" التلفزيونية السويدية بأن محامي المتهم، قال يوم الأربعاء في لقاء مع القاضي، إن الرجل اعترف بإصابة طفليه بسكين.


وأضاف أنه ألقى بالاثنين على الأرض من ارتفاع شاهق، وتوفي أحدهما أمس الأول الاثنين، وأصيب الآخر بجروح تهدد حياته.


وعثر المارة على الطفلين، وكلاهما أصغر من 10 سنوات، أمام مبنى سكني. وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنهما سقطا من شرفة.


وتم القبض على الأب وامرأة للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل وشروع في قتل. وتم الإفراج عن المرأة مساء الاثنين.


وأمرت المحكمة السويدية في بلدة سولنا باحتجاز الرجل حتى 15 ديسمبر على ذمة القضية.

 

المصدر - البيان 

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