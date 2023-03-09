الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

ثلاثة أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في إسبانيا

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

الخميس، 09-03-2023 10:17 ص

أثناء جلسة صلح مع زوجته... قتلها وأولادهما وأفراد من عائلتها في مصر

5c61af4dd437500c708b462d


الوكيل الإخباري - شهدت مصر جريمة قتل بشعة بعدما أقدم أمين شرطة على إطلاق الرصاص من مسدسه صوب زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه الثلاثة أثناء جلسة صلح مع زوجته.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحادث وقع فى منزل والد الزوجة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية في شقة، أسفر عن وقوع ضحايا.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين قيام شخص يعمل أمين شرطة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، وآخرين أثناء جلسة صلح عائلية لعدم موافقة زوجته على الصلح معه، ليلقى 7 من أفراد العائلة مصرعهم ويصاب شخص آخر.


كما ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الجريمة.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_20230307-144334-780x470

ضرب والده على رأسه حتى الموت في مصر

جريمة

جريمة بشعة تهز مصر راح ضحيتها 7 من عائلة واحدة

image

حادث مروع يودي بحياة 15 شخصاً في ساحل العاج

111111

اصابات جراء انقلاب حافلة طلاب على متنها 40 طفلاً في فرنسا

اسعاف مصر3

مصر .. شاب يقتل جاره بالفأس في وضح النهار

وو

تفاصيل حادثة استهتار الشرطة الامريكية التي أودت بحياة سيدة ستينية

أخبار متعلقة
Screenshot_20230307-144334-780x470

ضرب والده على رأسه حتى الموت في مصر

جريمة

جريمة بشعة تهز مصر راح ضحيتها 7 من عائلة واحدة

Doc-P-1042053-638129263825518136

العثور على أشلاء جثة .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر

2ac1a382e12e9d4dde27c6b49560724ab

قتل طليقته في الشارع.. فيديو يرصد "الجريمة المروعة" شمال لبنان

image (1)

فلوريدا.. مسلح يقتل امرأة و يعود لمسرح جريمته ليقتل طفلة

image (1)

فرنسا.. تلميذ ينهي حياة معلمته بطعنات غادرة