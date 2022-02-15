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الثلاثاء، 15-02-2022 04:33 م

أثناء رقصها.. والدة العريس تسقط ميتة بين ذراعيه خلال حفل زفافه في الهند

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الوكيل الإخباري - تحول حفل زفاف في منطقة ألوار بولاية راجاستان في الهند إلى مأساة عندما سقطت والدة العريس بين ذراعيه ميتة أثناء رقصها في زفاف ابنها الوحيد.

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وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها على أنغام الدي جي في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة دون "صد أو رد".

هرع العريس للإمساك بوالدته، وقام بنقلها على الفور إلى أحد المستشفيات في ولاية راجاستان في الهند حيث أعلن الطبيب وفاتها.

ووفقا لأحد أفراد الأسرة فقد رقصت الأم وتدعى نيلام في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.

قال أفراد الأسرة إن الأم المتوفاة كانت تعاني من مشاكل في القلب وكانت تتناول دواء له، لكنها في النهاية تركت أسرتها في مأساة وحزن على وفاتها المفاجئة.

البيان 

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