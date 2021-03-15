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الإثنين، 15-03-2021 07:27 م

ستة من المصابين حالتهم حرجة

أثيوبيا .. ضحايا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي نحو 30 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا، وفق ما أوردت إذاعة "فانا".

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وذكرت المحطة أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة بوهاتش، حيث اصطدمت حافلة ركاب كانت في طريقها من مدينة غوندر إلى العاصمة أديس أبابا، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.


وأضافت "فانا" أن ستة من المصابين حالتهم حرجة، الأمر الذي يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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