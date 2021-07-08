الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 03:18 م

أحرقاه حياً حتى الموت.. جريمة مروعة تهز مصر

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الوكيل الإخباري - في حادثة مروّعة شهدتها محافظة كفر الشيخ شمالي العاصمة المصرية القاهرة، أقدم شقيقان على سكب البنزين على والد صديقهما وأحرقاه حياً حتى الموت، انتقاما من نجله بعد خلاف نشب بينهم.

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ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني قوله إنّ خلافاً وقع بين أحد الأشخاص وصديقيه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ لأسباب تتعلق بتعاملات مالية بينهم.

وأضاف أن الشقيقين ذهبا لمنزل صديقهما للتشاجر معه ومطالبته بالمال، فلم يجداه ووجدا والده ونشبت مشاجرة قام الشقيقان خلالها بسكب البنزين على والد صديقهما وأشعلا فيه النيران حتى فارق الحياة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وتبين أن لهما سوابق جنائية، واعترفا بالجريمة وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي نفس السياق قال المصدر الأمني إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجل الشخص المحترق، بسبب نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه تفاصيل غير دقيقة بشأن الحادث.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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