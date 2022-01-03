أستراليا.. رجل يضرم النار بنفسه احتجاجا على عدم حيازته شهادة كورونا - فيديو

الوكيل الإخباري - في مدينة ملبورن الأسترالية، أقدم رجل على إضرام النار بنفسه بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وحضرت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في سيارة الرجل صباح اليوم الأول من السنة الجديدة.
وتعاملت الفرق مع الرجل وأخمدت النيران التي أشعلها بنفسه ثم نقلته إلى المستشفى.
وصدم رواد أحد المطاعم المجاورة بالمشهد، حيث ذكر أحدهم أن الرجل صب على نفسه والسيارة البنزين قبل أن يشعل النار.
⚠️ WARNING DISTRESSING FOOTAGE: Witnesses have told of a man setting himself on fire in Melbourne while crying out about Victoria's vaccine mandates.— Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 1, 2022
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