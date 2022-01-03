الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

طرح عطاءات الإشراف على إنشاء 16 مدرسة في المملكة

تركيب أكثر من 130 ألف عداد كهربائي ذكي في 2021

الغذاء والدواء: تفعيل خدمة الاستعلام عن المستلزمات الطبية

التربية: 42768 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الثلاثاء

إيقاف شخصين قاما بمخالفة الحجر المنزلي في المفرق

الصفدي: نحن مع السعودية في أي خطوة

الخصاونة : حكوماتنا اليوم برلمانية

السفيرة البريطانية : سنبذل قصارى جهدنا لدعم الأردن

الدفاع المدني : التعامل مع 1375 حالة اسعافية في 24 ساعة

الخارجية تدين اختطاف سفينة من قبل الحوثيين

الإثنين، 03-01-2022 11:22 ص

أستراليا.. رجل يضرم النار بنفسه احتجاجا على عدم حيازته شهادة كورونا - فيديو

61d0a2734c59b703c3421e23 (1)


الوكيل الإخباري - في مدينة ملبورن الأسترالية، أقدم رجل على إضرام النار بنفسه بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وحضرت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في سيارة الرجل صباح اليوم الأول من السنة الجديدة.

 

وتعاملت الفرق مع الرجل وأخمدت النيران التي أشعلها بنفسه ثم نقلته إلى المستشفى.

وصدم رواد أحد المطاعم المجاورة بالمشهد، حيث ذكر أحدهم أن الرجل صب على نفسه والسيارة البنزين قبل أن يشعل النار.

 



لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0042

الدفاع المدني : التعامل مع 1375 حالة اسعافية في 24 ساعة

ا-عدام-مصر-1619448351

ألقى جثتها في القمامة .. إعدام قاتل طفلة الدقهلية

fec78948-5e4a-46ad-a38e-74871e6b39ae

فاجعة تهز لبنان .. وفاة أم وأطفالها الثلاثة اختناقاً

انتحار

هددوها بصور مفبركة.. انتحار بسنت يهز الشارع المصري - صورة

0L5A0042

اصابتان بحادثي تدهور في عمّان والازرق

main_image61d1f7e156840

حادث مروع.. مصرع أب ونجله أسفل عجلات القطار في مصر