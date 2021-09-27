الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

قرار بحبس موظفتين حكوميتين 5 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

عاجل

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 04:40 م

أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه إلى مأساة - فيديو

215460837387706-422x281


الوكيل الإخباري - تحول يوم زفاف شاب روماني إلى مأساة حقيقية، بعد أن قام أصدقاؤه برفعه لأعلى على سبيل المرح وتركوه دون أن يتمكنوا من إمساكه، فسقط على الأرض مصابا بكسور في عظامه انتهت به مشلولا في أحد المستشفيات.

وقع الحادث في منطقة بيل فيليكس بإقليم ترانسيلفانيا في رومانيا، ووصل العريس الذي يدعى ليفيو فيلمون إلى المستشفى مصابا بكسر في العمود الفقري، فيما كانت العروس في حالة صدمة وذهول بسبب مصاب زوجها.

اضافة اعلان


وذكرت مواقع رومانية أن أصدقاء العريس زادوا الطين بلة، وعمدوا إلى إمساكه ووضعه على كرسي، معتقدين أنه لم يصب بأذى بعد سقوطه على الأرض، فيما كان العريس في الحقيقة غير قادر على الشعور بساقيه.


فيما ذكرت مواقع رومانية أن الشاب اتصل بمحامي لبحث إمكانية رفع دعوى ضد أصدقائه لأنهم عرضوا حياته للخطر، فضلا عن إفساد ليلة العمر.


المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-165901-american-execution-killed-rape_700x400

سممت 4 رجال كي ترثهم الأرملة السوداء تنتظر الإعدام في اليابان - صورة

يمن

جريمة مروعة تهز صنعاء.. إخوة يخنقون شقيقتهم

61510b7b42360449a03b432c

الهند.. مصرع شخصين مع وصول إعصار غولاب

920218101438712425930

وفاة و 4 إصابات بحادث سير في اربد

9202125163318209677963

3 اصابات بسقوط مصعد لرفع المركبات في عمان

57770

جريمة مروعة بمصر: يهشم رأس زوجته ويحرق المنزل لإخفاء فعلته