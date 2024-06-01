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السبت، 01-06-2024 10:43 ص

أُصيبوا بحروق في الوجه والجسم.. انفجار اسطوانة غاز في فندق بمصر

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الوكيل الإخباري - تسبب انفجار أسطوانة غاز "فريون" للتكييف أثناء تركيبها بإصابة 6 عاملين بفندق شهير بالأقصر في مصر يوم الخميس.

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وفي التفاصيل، قال موقع "فيتو" المصري إن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بانفجار أسطوانة غاز الفريون بأحد فنادق مدينة الأقصر وإصابة عدد من العاملين بالمكان.

 

وذكر الموقع المصري أنه تم إرسال 10 سيارات وسيارتي إطفاء إلى مكان الحادثة، فيما انتقل ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر لتكثيف التحريات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق في الأيادي والأرجل والوجه.

وأكد أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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