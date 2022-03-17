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الخميس، 17-03-2022 10:15 ص

أطلق عليه النار وقطعه بمنشار.. كشف ملابسات جريمة الطلبة في مصر

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الوكيل الإخباري - كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر ملابسات جديدة في مقتل طالب وتقطيع جثته نصفين على يد صديقه بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

وفي التفاصيل0 التي أوردتها الصحف المصرية فقد أطلق المتهم "عمر" النار على رفيق مشوار الدراسة في بلاد الروس من فرد خرطوش ثم أحضر سكينًا أقرب للمنشار وشطر الجثة نصفين تاركًا إياها بمسرح الجريمة.

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وغادر ذو الـ26 سنة الشقة محل الواقعة لالتقاط أنفاسه واستعادة عافيته بعد دقائق عصيبة اكتست بلون الدم ومن ثم التفكير في خطوته التالية خشية كشف فعلته النكراء.


وخلص الطالب الجامعي إلى مواصلة تقطيع الجثمان لأشلاء ومن ثم سهولة التخلص منها بأماكن متفرقة بعيدًا عن منطقة سكنه لكن خوفه من ضبطه دفعه لعدم تنفيذ الجزء الأخير من خطته ولاذ بالهرب للاحتماء في مسقط رأسه بسوهاج حتى استيقظ من غفلته على سارينة الشرطة لتلقي القبض عليه وتضع يديه في الأصفاد الحديدية.


وكانت الطالبان جمعتهما صداقة على الأراضي الروسية لدى دراستهما بإحدى الجامعات هناك ومكثا في شقة مستأجرة بالهرم احتضنت جدرانها جريمة قتل بشعة هزت الحي الشعبي طوال الأسابيع الثلاث الماضية فكت طلاسمها الأجهزة الأمنية بالجيزة.


وجهود البحث والتحري بينت أن الطالبين كانا يعملان على فترات لكسب قوت يومهما.


زيادة قرب الصديقين ومعرفتهما بأدق تفاصيل الآخر كانت بداية النهاية. اعتاد أحدهما توبيخ الثاني ومعايرته بترك خطيبته له ليقرر التخلص منه بطريقة دموية والهرب بعدها إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج التي ضبط فيها بمأمورية مشتركة من أمن الجيزة وسوهاج

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة الهرم.


انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.


شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض الجريمة بدءا بتحديد هوية الضحية تنسيقا مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.


البيان

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