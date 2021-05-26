الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد حول الية امتحان طلبة الطب وطب الأسنان

نقابة الاطباء لـ الوكيل : عقوبات رادعة لمخالفة بيع الادوية

نقيب المحروقات لـ الوكيل : محطات الوقود لم تتوقف عن العمل اثناء انقطاع الكهرباء

وزارة العمل والوكالة الألمانية توقعان مذكرة تفاهم لاستقطاب عمالة أردنية

الحكومة تسمح بحضور 30% من الجماهير للملاعب

جلسة نيابية الخميس لبحث قرار القانونية بحق العجارمة

وزير الداخلية يوضح حول الغاء قانون الدفاع

فتح صالات الأعراس بسعة 50% وبعدد 100 شخص

فحص pcr الزامي كل ١٤ يوم لكافة العاملين في المؤسسات الصحية

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

الأربعاء، 26-05-2021 08:53 م

أكثر من 100 مفقود بغرق سفينة في نيجيريا

قوات
توضيحية


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "بانش" المحلية في نيجيريا، الأربعاء، نقلا عن السلطات، أن سفينة مكتظة على متنها 160 شخصا غرقت في شمال غربي البلاد، وأن أكثر من 100 شخص سجلوا في عداد المفقودين.

ووفقا للمعلومات الواردة، وقع الحادث صباحا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية في شمال غربي البلاد، وبحسب السلطات المحلية، كانت السفينة تبحر من ولاية النيجر وسط البلاد.

اضافة اعلان

من جهته، قال رئيس إدارة المنطقة عبد الله بخاري فارا: "عملية الانقاذ مستمرة، حتى الآن تم العثور على 22 راكبا فقط، وتوفي شخص آخر.. نتحدث عن 140 راكبا فقدوا جميعا".

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر

مصر.. انقلاب عربتي قطار ركاب قبل سفره

امن

أربعيني يطعن والدته في مخيم الحسين

road-erupts-after-sewer-gas-explosion

فيديو مرعب .. انفجار كبير لأنبوب غاز تحت الأرض يطيح بالمارة والسيارات في الصين

ff

وفاة تاجر أردني في حادثة مفجعة بكوريا الجنوبية

c45dd7b4349a81596b209acb87d49fb8

مصرع طيار إثر تحطم طائرة حربية فرنسية في أمريكا

الامن

وفاة في مشاجرة بعمان

أخبار متعلقة
امن

أربعيني يطعن والدته في مخيم الحسين

دغ

انقلاب 3 مركبات في شارع المية بسحاب

420217224456302498932

وفاة و 5 إصابات بحادث تدهور بالكرك