ألقى بنفسه وراءها لينقذها.. مصرع شاب وخطيبته غرقا في النيل

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة الدقهلية شمال مصر حادثا مأساويا، عندما قفز شاب في نهر النيل لإنقاذ خطيبته من الغرق فماتا سويًا.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثماني الشاب وخطيبته بعد غرقهما في قاع النيل بمدينة المنصورة.



وتبين أن الشاب وخطيبته كانا متجهين لحجز قاعة أفراح تمهيدًا لإتمام حفل الخطوبة، ولدى تواجدهما في أحد المراكب النيلية انزلقت قدم خطيبته وسقطت في النيل.



وما كان من خطيبها إلا أن قفز وراءها مباشرة في محاولة لانتشالها وإنقاذها من الغرق، ولكن محاولته باءت بالفشل ولقي الاثنان مصرعهما غرقًا.



وسرعان ما انتقلت قوات الأمن وعناصر الإنقاذ النهري وانتشلت الجثمانين، وتبين أنهما عبدالله عبدالمنعم حسن (21 سنة)، وخطيبته سهير (18 سنة).



وجرى نقل جثماني الشاب وخطيبته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة.

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