الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الإثنين، 08-05-2023 11:39 ص

ألقى بنفسه وراءها لينقذها.. مصرع شاب وخطيبته غرقا في النيل

Doc-P-447439-638191295238225486


الوكيل الإخباري- شهدت محافظة الدقهلية شمال مصر حادثا مأساويا، عندما قفز شاب في نهر النيل لإنقاذ خطيبته من الغرق فماتا سويًا.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثماني الشاب وخطيبته بعد غرقهما في قاع النيل بمدينة المنصورة.


وتبين أن الشاب وخطيبته كانا متجهين لحجز قاعة أفراح تمهيدًا لإتمام حفل الخطوبة، ولدى تواجدهما في أحد المراكب النيلية انزلقت قدم خطيبته وسقطت في النيل.


وما كان من خطيبها إلا أن قفز وراءها مباشرة في محاولة لانتشالها وإنقاذها من الغرق، ولكن محاولته باءت بالفشل ولقي الاثنان مصرعهما غرقًا.


وسرعان ما انتقلت قوات الأمن وعناصر الإنقاذ النهري وانتشلت الجثمانين، وتبين أنهما عبدالله عبدالمنعم حسن (21 سنة)، وخطيبته سهير (18 سنة).


وجرى نقل جثماني الشاب وخطيبته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة.

 

الجديد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
222222

"كنت بهزر".. مصري ينهي حياة نجله بطريقة غريبة

زيادة-معدلات-الجريمة (1)

تفاصيل جريمة مروعة في الكويت

7777

مجزرة في بلغراد.. طالب يقتل 9 أشخاص بمدرسة و8 منهم تلاميذ

WhatsApp Image 2023-05-03 at 11.40.07

صوت استغاثة وتدفق مياه.. هذا ما فعلته التماسيح بجسد صياد أسترالي !

image

صور- فيضانات وأمطار غزيرة تودي بحياة 55 شخصاً في رواندا

0

بعد ساعات من تكريمه.. مقتل طالب لبناني متفوق في أميركا

أخبار متعلقة
222222

"كنت بهزر".. مصري ينهي حياة نجله بطريقة غريبة

1806325_0

علق معطفها في باب قطار.. مقتل امرأة أمام الركاب في مترو باريس

20230210094130

حادثة مؤسفة في مصر .. وفاة 6 أشخاص بانهيار بناية

5046566

خرج من مصر ليدفن في مكة .. وفاة معتمر مصري صائماً أثناء اداء مناسك العمرة