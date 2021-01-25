الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء - صور

سلطة العقبة تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

خسائر قطاع الشاحنات 200 مليون دينار ومطالب بتأجيل الأقساط البنكية

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : عدم دفع الاقساط لا يمنع من العودة للمدرسة

العميد الفراية يوضح للوكيل حول تلقي العسكريين لقاح كورونا

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 116ر1 مليار دينار

إجراء جديد من التربية قبل العودة إلى المدارس

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الإثنين، 25-01-2021 01:22 م

ألقى بها من الطابق السابع.. إحالة قاتل حفيدة 'القذافي' للجنايات بمصر

8094_large


الوكيل الاخباري - أحالت النيابة العامة المصرية قاتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي.

اضافة اعلان

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي عمدا، وأنه قام بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع بإحدى الشقق بالتجمع الخامس - شرق القاهرة - التي استأجرها لإقامتها، وذلك على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، فسقطت جثة هامدة.

 

وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها ارتطمت بالأرض فألمت بها إصابات بليغة أودت بحياتها على الفور.

واستمعت النيابة لأقوال صاحب جراج بالعقار، الذي أكد في شهادته أنه تنامى إلى سمعه صوت شجار المتهم والمجني عليها لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية، وقد تبين قول المجني عليها لكلمة (ليه) عدة مرات، حتى انقطع صوتهما ثم فوجئ بعد مرور 15 دقيقة بالمتهم يهرول إليه مخبرا إياه بانتحار المجني عليها، وأضاف أنه عند حضور الشرطة قدم المتهم لهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها مخرجًا إياه من بين طيات ملابسه.

 

وقالت "د.س" ليبية الجنسية، وأحد الشهود في القضية، إنها صديقة مقربة للمجني عليها، وأن الضحية والمتهم كانا على خلاف دائم بسبب رفضه الزواج منها رغم إلحاحها لوجود علاقة بينهما.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

كشف غموض مقتل فتاة عشرينية في السعودية

445e10f7ee385721a27c0774ddea5091

حادثة تهز جرش صباح اليوم

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

وفاة شاب عشريني في اربد بطريقة موجعة

1-1409870

باكستاني يموت دهسا بقطار لدى تصويره مقطع فيديو على تيك توك

1220202713422547082109

7 إصابات بحادث تصادم شاحنة ومركبة

image

حريق فرن دهان مركبات بعمان