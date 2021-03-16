ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص في حادث سير غامض

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة أشخاص بدهس سيارة بمدينة لايبتسيغ شرقي البلاد.

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وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت في أحد المستشفيات متأثرة بإصاباتها وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.



وكان سائق سيارة دهس مجموعة من المارة بالقرب من محطة ترام، ما أدى إلى مصرع امرأة (85 عاما) ورجل (80 عاما) في مكان الحادث.



وحسب المعلومات المتاحة حتى ظهر اليوم، فإن المفترض أن الواقعة حادث سير، حيث قال أولاف هوبه المتحدث باسم الشرطة: "لا تتوفر أدلة أخرى في الوقت الراهن".



وأضاف: "هناك إفادات من شهود عيان والسائق ونظرا لأن هذه الإفادات مختلفة عن بعضها البعض بشكل كبير فإنه يجب انتظار التحقيقات".



المصدر : روسيا اليوم

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