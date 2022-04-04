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الإثنين، 04-04-2022 10:05 ص

أمريكا..أم تحاول قتل رضيعتها زاعمة أنها طفلة شيطانية

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الوكيل الإخباري - تواجه امرأة من نيفادا، تهما بمحاولة القتل وإساءة المعاملة، بعد أن أنجبت طفلتها بمنزل في لاس فيغاس وحاولت قتلها، زاعمة أنها شيطانية، وفقا لموقع "لو آند كرايم" (القانون والجريمة).

وتظهر مستندات حصل عليها الموقع أن آشلي هولينغسورث (23 عاما) متهمة بمحاولة قتل المولودة الجديدة عن طريق خنقها ببطانية، بينما كان والدها يقود سيارته إلى المستشفى، وفقا للحرة.

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تواجه امرأة من نيفادا، تهما بمحاولة القتل وإساءة المعاملة، بعد أن أنجبت طفلتها بمنزل في لاس فيغاس وحاولت قتلها، زاعمة أنها شيطانية، وفقا لموقع "لو آند كرايم" (القانون والجريمة).

وتظهر مستندات حصل عليها الموقع أن آشلي هولينغسورث (23 عاما) متهمة بمحاولة قتل المولودة الجديدة عن طريق خنقها ببطانية، بينما كان والدها يقود سيارته إلى المستشفى، وفقا للحرة.


وحصلت الحادثة ليلة السبت، 26 مارس الماضي، عندما ولدت المرأة في حمام بمنزل مملوك لأقارب صديقها.


وقال صديقها إنهما يقيمان في لاس فيغاس حتى يكونا أقرب إلى المستشفى، وفقا لقسم شرطة مترو لاس فيغاس (LVMPD).


وأثناء وجودها في السيارة، يزعم أن هولينغسورث حاولت قتل الطفلة عن طريق لف "بطانية حول رأسها (...) ودفعها على وجهها".


واعترفت المدعى عليها في وقت لاحق بأنها "ضغطت البطانية على أنف الطفلة ووجهها" مرتين أو ثلاث مرات لمدة خمس أو 10 ثوان في المرة الواحدة.

 

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