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الثلاثاء، 01-03-2022 10:37 ص

أمريكا..رجل يقتل أولاده الثلاثة بالرصاص ثم ينتحر

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية الإثنين أنّ رجلاً أطلق النار في مدينة ساكرامنتو فقتل أربعة أشخاص، بينهم أطفاله الثلاثة، ثم انتحر.

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وقال السرجنت رود غراسمان في مؤتمر صحافي إنّه "في الساعة 17:07 من بعد ظهر اليوم تلقّينا مكالمة بخصوص إطلاق نار.

 

وأضاف "اكتشفنا رجلاً بالغاً، هو أب أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً، كما قضى شخص خامس أيضاً"، من دون أن يتمكّن من تحديد ما إذا كان القتيل الخامس على صلة ببقية الضحايا أم لا.


وأوضح أنّه بعد أن ارتكب هذه المجزرة انتحر بإطلاق النار على نفسه.


ورجّح غراسمان أن تكون المجزرة ناجمة عن "عنف أسري".


وفي تغريدة على تويتر أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا عن أسفه لهذا القتل "العبثي".

 

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