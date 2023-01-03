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الثلاثاء، 03-01-2023 09:28 ص

أمريكا .. رجل يهاجم الشرطة بساطور

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الوكيل الإخباري-أعلنت شرطة نيويورك أنّ أميركيًّا يبلغ 19 عامًا كان قد هاجم عناصر شرطة بساطور ليلة رأس السنة في مانهاتن، وُجّهت إليه تهمة "محاولة القتل".

وتريفور بيكفورد مُتّهم بمهاجمة ثلاثة عناصر من الشرطة خارج المنطقة الأمنيّة في تايمز سكوير حيث يتجمّع سكّان نيويورك بالآلاف ليلة رأس السنة.

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كان بيكفورد قد ضرب عنصرَين على رأسيهما، من دون أن يتسبّب ذلك بتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يَعمد شرطيّ ثالث إلى استخدم سلاح خدمته ويُصيبه في كتفه.

ويتحدّر الشاب من ويلز، المدينة الصغيرة في ولاية مين الشماليّة الشرقيّة، وفقًا لشرطة نيويورك التي لم تخض في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

 


وكانت الشرطة الفيدرالية قد استجوبته في منتصف ديسمبر بعد أن أبلغها أحد الأشخاص القريبين منه عن تصريحات متطرّفة أدلى بها وكانت تُراقب نشاطه على الإنترنت، حسبما أفادت شبكة "ان بي سي".


وأكّدت مسؤولة شرطة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر صحافي الأحد أنّ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تشارك في التحقيق، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.


سكاي نيوز

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