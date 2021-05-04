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الثلاثاء، 04-05-2021 01:45 م

أمريكا.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري - فيديو

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الوكيل الاخباري - في حادث مروع، اصطدمت سيارة بحاجز حماية على جسر في أمريكا، مما نتج عنه العديد من الإصابات، كانت أشدها رعبًا، تحليق رضيعة في الهواء وسقوطها في المحيط، مما دفع بطل خارق للقفز ورائها وإنقاذها.

وقع الحادث على جسر الطريق 90 في أوشن سيتي بولاية ماريلاند، وقد أبلغ أحد رجال الإطفاء في مقاطعة ورتشيستر أن إحدى المركبات كانت في منتصف الطريق فوق الدرابزين وأصيب العديد من الأشخاص.

وبينما كان مسئولو الإطفاء والشرطة يعملون في مكان الحادث، قفز أحد الأفراد في المحيط لإنقاذ رضيعة تغرق بعدما طارت من السيارة.

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صرحت شركة Ocean City Volunteer Fire Company في بيان بأنه "أثناء التصادم، سقطت رضيعة من السيارة التي كانت تتأرجح فوق الدرابزين وهبطت في خليج Assawoman، وقفز بطل صالح على الفور من فوق الدرابزين في الخليج، وأنقذ الرضيعة".

قام رجال الإطفاء بتأمين السيارة بأدوات لمنعها من السقوط المحتمل من فوق الحاجز الواقي، وعالج المسعفون العديد من الجرحى الذين يعانون من إصابات طارئة.

وتم نقل الرضيع جواً إلى مركز جونز هوبكنز للأطفال في بالتيمور بولاية ماريلاند، ثم نقل المسعفون 7 مصابين آخرين إلى مستشفيات مختلفة.


لم يتم التعرف على البطل الخارق الذي أنقذ الرضيعة، ومازال التحقيق جاريا فى سبب الحادث، ونشر رجل الإطفاء في مدينة أوشن سيتي روب كورب، وهو شاهد عيان، على فيسبوك أن الرضيعة كانت طفلة وظهرت فاقدة للوعي في المياه "بعد لحظات من وقوعها".

 

كتب كورب أن البطل الخارق أجرى الإنعاش القلبي الرئوي للطفلة في الماء، قال كورب بأن أحد القوارب سحب الرضيع والبطل من الخليج وأخذهما إلى الشاطئ.

كتب كورب الذي نشر صورًا لخمس سيارات في الحطام: "لقد كنت أعمل في بعض الوظائف المجنونة على مر السنين، لكن هذا العمل سيكون من الوظائف التي سأتذكرها طوال العمر".


وقال كورب لصحيفة شارلوت أوبزرفر إن الرضيع سقط على بعد 30 قدمًا وكان البطل الصالح رجلاً في الأربعينيات من عمره، قام بإنقاذ الرضيع.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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