الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 11:57 ص

أمريكا .. سيارات في الهواء بعد اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة - فيديو

49274017-0-image-a-28_1634447628677


الوكيل الاخباري - تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لحادث اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة تحمل سيارات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو، كيف علقت الشاحنة في منتصف المعبر على السكة الحديدية مع الحواجز المنخفضة التي تغلق عند اقتراب القطار.

 

وبعد لحظات اصطدمت القافلة بالمقطورة المحملة بالسيارات، التي تطايرت في الهواء من شدة الاصطدام.

 



لحسن الحظ، أصيب خمسة أشخاص فقط بجروح طفيفة في الحادث وتطلبوا رعاية طبية في المستشفى، وهم من الأشخاص الذين كانوا يستقلون القطار.

 

 

في غضون ذلك، نجا سائق الشاحنة من الحادث دون أن يصاب بأذى.

وبسبب الاصطدام، خرج الجزء الأمامي من القطار عن مساره وسُحبت إحدى المركبات بواسطة القطار على طول السكة، مما أدى إلى تضررها أيضا.

 

 

 المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202116111031127643237

حادث سير مروع في إربد

shenyang-guide-1

شاهد منطقة بكاملها يلحق بها الدمار من غاز انفجر بالصين

7fb6bf9d-578d-4f24-bc39-783a7b4ad524

رجل يقتل بائع كتب مشهوراً في السودان

10202115233327677720622

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم في معان

gallery_1238341850

عروس تتلقى 20 طعنة بعد 3 أيام من زفافها في مصر

1729548

مصري يحاول الانتحار في الكويت بطريقة مأساوية

أخبار متعلقة
10202115233327677720622

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم في معان

ححححح

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

10202111134618701453717

اصابات بحادث سير على طريق جرش عمان

الز

حادث تصادم بين 5 مركبات على طريق أوتوستراد الزرقاء

قطار

قطار يدهس 4 أشخاص بحادث مروع في فرنسا

باص

حادث تدهور حافلة مدرسية في البلقاء - فيديو