أمريكا .. سيارات في الهواء بعد اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة - فيديو

الوكيل الاخباري - تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لحادث اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة تحمل سيارات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

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ويظهر الفيديو، كيف علقت الشاحنة في منتصف المعبر على السكة الحديدية مع الحواجز المنخفضة التي تغلق عند اقتراب القطار.

وبعد لحظات اصطدمت القافلة بالمقطورة المحملة بالسيارات، التي تطايرت في الهواء من شدة الاصطدام.







لحسن الحظ، أصيب خمسة أشخاص فقط بجروح طفيفة في الحادث وتطلبوا رعاية طبية في المستشفى، وهم من الأشخاص الذين كانوا يستقلون القطار.

في غضون ذلك، نجا سائق الشاحنة من الحادث دون أن يصاب بأذى.



وبسبب الاصطدام، خرج الجزء الأمامي من القطار عن مساره وسُحبت إحدى المركبات بواسطة القطار على طول السكة، مما أدى إلى تضررها أيضا.

المصدر : سبوتنك