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الثلاثاء، 19-04-2022 09:47 ص

أمريكا..شخص يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة - صورة

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الوكيل الإخباري - قتل رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية زوجته وأطفاله الثلاثة وكلبهم وأمضى أسابيع مع جثثهم المتحللة في جريمة مروعة وغريبة.

وحكمة محكمة كيسيمي على أنتوني جون تود (46 عاماً) بالسجن المؤبد بأربع تهم قتل بالعمد، حيث كانت الضحايا: زوجته ميغان (46 عاماً)، وأطفاله زوي (4 أعوام)، وتايلر (11 عاماً)، وألكسندر (13 عاماً)، وتهمة الاعتداء على الحيوان لقتله الكلب بريزي، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

يقول تود إن زوجته شاركته فكرة القتل الجماعي، وأن على العائلة الموت معاً لينتقلوا إلى العالم الآخر معاً معتقداً أن “نهاية العالم اقتربت”.

استبعدت المحكمة عقوبة الإعدام وحكمت بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقالت القاضية موجهة كلامها للأب خلال المحكمة “أنتوني جون تود، أنت مدمّر للعالم”.

وتعتقد السلطات أن الجريمة حدثت في ديسمبر الماضي وأن المجرم عاش مع تلك الجثث طول هذه الفترة.

لم يقبل تود بالتهم الموجهة له وأصرّ على أنه بريئ.

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