أمريكا..طفل عمره 3 سنوات يقتل والدته أثناء اللهو بمسدس والده

الوكيل الإخباري - قتل طفل أميركي في سن الثالثة والدته عندما كان يلهو بسلاح ناري، على ما أفادت الشرطة المحلية يوم الاثنين.



ووقعت هذه المأساة الشائعة في الولايات المتحدة، مساء السبت في مرأب أحد المتاجر في دولتون بضواحي شيكاغو. وكان الطفل يجلس في كرسيه المثبّت على المقعد الخلفي داخل السيارة بينما كان والداه يجلسان في المقعدين الأماميين.



وأصبح مسدس الوالد بحوزة الطفل من دون معرفة كيف حصل ذلك.



وأوضح قائد الشرطة المحلية روبرت كولينز لوكالة فرانس برس أنّ الطفل "بدأ يلهو بالمسدس، وبلحظة معيّنة ضغط على الزناد".



وأصيبت والدته دايجا بينيت (22 عاماً) برصاصة في رقبتها، وتوفيت في أحد مستشفيات شيكاغو بعدما نُقلت إليه في صورة طارئة.

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