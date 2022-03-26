السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 10:58 ص

أمريكا..وفاة شاب سقط من إحدى الألعاب من ارتفاع 131 مترا

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الوكيل الإخباري - توفي شاب يبلغ من العمر 14 عامًا بعد سقوطه من إحدى الألعاب في متنزه من على ارتفاع 430 قدمًا في فلوريدا.

تحقق الشرطة في وفاة الصبي، الذي سقط في ICON Park في أورلاندو الخميس.
وذكرت شبكة" إن بي سي" أن الشاب نُقل إلى مستشفى قريب، ولكن أعلنت وفاته بعد وصوله.

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أثناء بنائه، تم وصف أورلاندو فري فال بأنه أطول "برج إسقاط" قائم بذاته في العالم.


وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن البرج يبلغ طوله 430 قدمًا (131 مترًا)، ويستوعب 30 راكبًا، ومع ارتفاعه في الهواء، فإنه يدور حول البرج ثم يميل لمواجهة الأرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 ميلاً في الساعة.


وفي مؤتمر صحافي قدم المسؤول الأمني لهذه المقاطعة، جون مينا، تفاصيل الحادثة، قائلا إن الفتى سامبسون، من ولاية ميسوري كان في زيارة الى أورلاندو مع الأصدقاء والعائلة.


وأضاف رئيس الشرطة أن الحادث كان مروعاً إذ سقط سامبسون من منطقة جذب أورلاندو "فري فول" التي بدأت العمل في ديسمبر الماضي.


ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية، حيث يُسمع ركاب الجذب يتحدثون عن سلامة المقاعد، وبعد ذلك تبدأ الآلة في تحريك الأشخاص إلى الأعلى.


وأعرب جون ستاين، مدير المبيعات والتسويق في مجموعة Slingshot، الشركة التي تمتلك الجذب، عن أسفه لهذا الحدث وأشار إلى أنهم يتعاونون مع السلطات.

 

البيان 

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