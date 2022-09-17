السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الألبسة: 42 % نسبة زيادة الطرود البريدية الواردة إلى المملكة

انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

قائد فريق البحث والإنقاذ: إزالة 100 طن من الإسمنت المسلح بحادث اللويبدة

التربية تنعى وفاة الطفل عمر مساد إثر حادث سير

مدير الدفاع المدني: 50-70% من المحاصرين تم إخراجهم في الساعات الـ25 الأولى

الخضير: 10 آلاف منشأة سياحية ومزود خدمة استفادوا من أردننا جنة

الأمن: البحث جارٍ عن شخص مشتبه به بقتل ثلاثيني في عمّان

الأرصاد : انخفاض على الحرارة غدا وفرصة لتساقط الأمطار في هذا الموعد

مراكز فحص كورونا العاملة في المملكة - أسماء

تعرف على أسعار الذهب السبت في المملكة

السبت، 17-09-2022 10:30 ص

أمريكا .. وفاة طفلة في حادث مأساوي بعد أن نامت والدتها أثناء القيادة

10841461-292077461


الوكيل الإخباري-توفيت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر متأثرة بجروح أصيبت بها عندما اصطدمت والدتها بإشارة في حي لاس بالماريس بلاس فيجاس.

وأكدت والدة الطفلة كازجا ديلون في التحقيقات انها كانت تعمل بنظام الفترتين ، مما جعلها تنام خلف عجلة القيادة.

اضافة اعلان


وتواجه ديلون ، من شمال لاس فيغاس ، 15 تهمة بعد اصطدامها بإشارة إلى حي لاس بالماريس في 28 أغسطس ، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال ،ومغادرة مسرح الجريمة.


كانت ديلون ،البالغة من العمر 24 عامًا ، تقود سيارتها عندما انحرفت عن الطريق وكان طفلاها معها في السيارة عندما وقع الحادث ، ولم يتم تأمين أي منهما بشكل صحيح بحزام الأمان ، وفقًا لسجلات محكمة البلدية.


وذكرت صحيفة مترو أن ألستون ابنة ديلون البالغة من العمر ثلاثة أشهر  أصيبت  بجروح بالغة بعد اصطدامها بالزجاج الأمامي للسيارة وتم نقلها إلى المستشفى في المركز الطبي الجامعي، لكن توفيت متأثرة بجراحها بعد أيام ،حيث أكدت الشرطة وفاتها بالأمس .


كما أصيب طفل ديلون الآخر ، بجروح طفيفة من الحادث.


وأخبرت ديلون الشرطة أنها كانت تعمل بنظام الفترتين ، مما جعلها تنام خلف عجلة القيادة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة لندن

طعن شرطيين في وسط لندن وتوقيف رجل

ضرب

فيديو اعتداء على سيدة وسط الشارع يثير غضبا في الكويت

2018031101080686

وفاة رجل لحظة الحكم عليه بالاعدام في مصر

ما_فضل_الصبر_على_المرض؟

بسبب الجهل بأعراض الإنتان.. أب وأم يفقدان ابنهما بشكل مفاجئ في أيرلندا

A_1e7a6image_story

بلجيكا.. ضبط عصابة تهرّب البشر باستخدام طائرات خاصة

f6752731ad

مصر .. رجل يفارق الحياة أثناء عملية تكميم معدة

أخبار متعلقة
2018031101080686

وفاة رجل لحظة الحكم عليه بالاعدام في مصر

image (3)

مصر .. وفاة شاب في حادث أليم أثناء إنقاذه أسرة من سيارة مشتعلة

QxfqMY7IdNyV915ZWmUOFarURNZ0WjCRB7PJMQqP

شاورما تودي بحياة شخص في الهند

1111

وفاة مأساوية لمسنة باحدى دور العجزة في أمريكا

300150221_5819874571389373_2489712174377651540_n

فاجعة وفاة طفل باليمن تُلهم عائلته لخدمة رائعة - تفاصيل