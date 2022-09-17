أمريكا .. وفاة طفلة في حادث مأساوي بعد أن نامت والدتها أثناء القيادة

الوكيل الإخباري-توفيت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر متأثرة بجروح أصيبت بها عندما اصطدمت والدتها بإشارة في حي لاس بالماريس بلاس فيجاس.



وأكدت والدة الطفلة كازجا ديلون في التحقيقات انها كانت تعمل بنظام الفترتين ، مما جعلها تنام خلف عجلة القيادة.

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وتواجه ديلون ، من شمال لاس فيغاس ، 15 تهمة بعد اصطدامها بإشارة إلى حي لاس بالماريس في 28 أغسطس ، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال ،ومغادرة مسرح الجريمة.



كانت ديلون ،البالغة من العمر 24 عامًا ، تقود سيارتها عندما انحرفت عن الطريق وكان طفلاها معها في السيارة عندما وقع الحادث ، ولم يتم تأمين أي منهما بشكل صحيح بحزام الأمان ، وفقًا لسجلات محكمة البلدية.



وذكرت صحيفة مترو أن ألستون ابنة ديلون البالغة من العمر ثلاثة أشهر أصيبت بجروح بالغة بعد اصطدامها بالزجاج الأمامي للسيارة وتم نقلها إلى المستشفى في المركز الطبي الجامعي، لكن توفيت متأثرة بجراحها بعد أيام ،حيث أكدت الشرطة وفاتها بالأمس .



كما أصيب طفل ديلون الآخر ، بجروح طفيفة من الحادث.



وأخبرت ديلون الشرطة أنها كانت تعمل بنظام الفترتين ، مما جعلها تنام خلف عجلة القيادة.

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