أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد - فيديو

الوكيل الاخباري - أكد مكتب التحقيق الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أن امرأة لقيت حتفها بعد أن دخلت بسيارتها عمدا نهر نياجارا يوم الأربعاء الماضي.

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وقال كريستوفر رولا نقيب شرطة ولاية نيويورك بارك: "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو أن الدخول إلى المياه كان عملاً متعمدًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.







بعد النزول في الماء، استقرت السيارة على بعد 40 مترا فقط من شلالات نياجارا الشاهقة، بحسب الصحيفة.







وفور وقوع الحادث المروع، بدأت عملية الإنقاذ وتم تصويرها بالكامل من قبل خفر السواحل، حيث تم إنزال غواص من مروحية لمحاولة إنقاذ المرأة.







وقال تقرير مكتب التحقيق إن السيارة ظلت في النهر، وهي تقترب شيئا ما من حافة الشلال، دون أن تتمكن السلطات من انتشالها.







المصدر : سبوتنك