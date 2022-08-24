أمريكي يروي تفاصيل نجاته من الموت بفكي تمساح .. وفيديو يرصد الحادث

الوكيل الإخباري-فاجأ تمساح عملاق جندي سابق بسلاح الجو الأمريكي في بحيرة وهاجمه ،ولكنه استطاع الرجل افلات نفسه وروى تفاصيل الحادثة .

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"كان الوحش مرتبكًا وكذلك أنا.. لكنني فتحت فكيه وأخرجت رأسي"، هكذا وصف شاب أمريكي اللقاء المرعب مع تمساح عملاق يبلغ طوله حوالى 4 أمتار، وهو اللقاء الذي التقطته طائرة دون طيار في بحيرة بولاية فلوريدا.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الهجوم يوم 3 أغسطس الجاري حين كان رجل الإطفاء خوان كارلوس لا فيردي (34 عامًا) يصور فيديو تعليميًّا لسباق تُنَظمه شركة لسياحة المغامرات في بحيرة تونوتساسا، بولاية فلوريدا، والتقطته طائرة بدون طيار.



وتُظهر لقطاتٌ نشرتها الصحيفة، لحظة مذهلة حين كان "لا فيردي" الجندي السابق بسلاح الجو الأمريكي، يسبح بسرعة في البحيرة، وفجأة شاهد تمساحًا عملاقًا يبلغ طوله حوالى 4 أمتار يسبح نحوه، وفي لحظة خاطفة انقض التمساح بأنيابه على رأس "لا فيردي" محاولًا سحقها.



وتقول الصحيفة: بصورة لا تصدق، وضع الرياضي المتمرس "لا فيردي" يديه داخل فم التمساح، ورفع فكيه عن رأسه وصدره ونجا منه رغم أنه فقده نصف جمجمته، ثم سبح عائدًا إلى المركب حيث اتصل برقم الطوارئ 911 بنفسه قبل أن يأتي شخص من الجوار وينقله إلى المستشفى.



وحسب الصحيفة، فقد أصيب "لا فيردي" بجروح في رأسه ووجهه، وثقب في دماغه. وليس لديه عظام في الجانب الأيمن من رأسه، وسيظل فكه مغلقًا تقريبًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما خضع لعملية جراحية طارئة لمدة ست ساعات لإزالة جزء من جمجمته، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالجمجمة والوجه.



وفي مقابلة معه، قال "لا فيردي" لوسائل إعلام محلية في البلاد : "كان أول ما شعرتُ به هو ضربة شديدة، ثم أسنان التمساح تطبق على رأسي، فحاولت على الفور فتح فكيه، كنت أعرف أنه إما أن أفتح الفكين وأنجو أو أن الوحش يقلبني في الماء ويسيطر عليّ؛ لكنه كان مرتبكًا تمامًا كما كنت مرتبكًا، وبعدها تمكنت من فتح فكيه والهرب"، ويضيف "لا فيردي": "أرى أن ما حدث معجزة إلهية أنقذتني".







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