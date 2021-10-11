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الإثنين، 11-10-2021 09:57 ص

أمريكي يقتل شقيقه وزوجة اخيه بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - أقدم أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية على قتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقه، بسبب جدال حول مخاطر لقاحات فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "ABC News"، فإن "المتهم جيفري بورنهام كان يعتزم النقاش مع شقيقه، الذي كان يعمل صيدلانيا حول كيفية تسميم الحكومة الناس بلقاحات كورونا".

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وبحسب قوله، فإن "شقيقه، الذي يتعامل أيضا مع اللقاحات، يعرف الحقيقة وهو يساهم بعملية قتل الناس باللقاحات".


وأكدت محاضر المحكمة الأمريكية ، أن "جيفري ذهب إلى منزل شقيقه، حيث كان يعيش مع زوجته"، وتم العثور على جثتيهما وعليها آثار إطلاق رصاص".


بدورها، أكدت الشرطة في ولاية ماريلاند أن "المتهم طعن امرأة مسنة وسرق سيارتها، قبل التوجه إلى منزل شقيقه".


وقد اعتقلت قوات الأمن المتهم في ولاية فرجينيا الغربية المجاورة.

 

المصدر - البيان 

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