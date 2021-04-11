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الأحد، 11-04-2021 09:09 م

لم ترد أنباء عن إصابات

أميركا .. انتحار جندي أطلق النار في أحد الفنادق

جح
من المصدر


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي، قد انتحر.

وكان موقع "هاواي نيوز ناو"، قد أفاد بأن الشرطة الأميركية تطوق فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، ولم ترد أنباء عن أي إصابات.

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وأضاف الموقع الإخباري في وقت متأخر ليل السبت - الأحد، أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.


ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: "لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به".

 

وبدأ الحادث حوالي الساعة السادسة مساء عندما أطلق المشتبه به الرصاص، وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر، أن المشتبه به من أفراد البحرية.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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