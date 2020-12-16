الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة الرئيس.. إليك التالي!

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

قرارات هامة من مجلس التعليم العالي

التربية للوكيل: الإعلان عن برنامج الامتحانات النهائية اليوم

115 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

هام للأردنيين بشأن المعونات المالية - رابط

أسعار فلكية لموقف مطار الملكة علياء

الاتحاد المصري يشكو من عقوبة الانسحاب ضد ليبيا

بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته

الأربعاء، 16-12-2020 12:43 م

أميركا.. جريمة قتل بشعة على يد المربية ذات الوجه البريء ! - صور وفيديو

Flood-Kirstie


الوكيل الاخباري - صدمة عارمة اجتاحت المجتمع في ولاية جورجيا الأميركية، عندما تحولت مربية أطفال "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة، بعدما أثبتت أدلة أنها أقدمت على قتل طفلة لم يتجاوز عمرها عامين.

ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" تهما عدة لكيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاما، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.

اضافة اعلان

وكانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

ولدى مواجهة فلود، قالت إن رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.



وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".

 


صدمة عارمة اجتاحت المجتمع في ولاية جورجيا الأميركية، عندما تحولت مربية أطفال "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة، بعدما أثبتت أدلة أنها أقدمت على قتل طفلة لم يتجاوز عمرها عامين.

ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" تهما عدة لكيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاما، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.

وكانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.



ولدى مواجهة فلود، قالت إن رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.

وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
grampians-national-park_gra_r_149659_1150x863

امرأة أسترالية تلقى مصرعها أمام زوجها وولديها بسبب 'سيلفي' ! - صور

131135276_259173412296799_7700182055958062263_n

وفاة طالب بجامعة مؤتة إثر حادث دهس

قاهر

حادثة تهز مصر .. عروسان ألقيا نفسيهما من شرفة منزلهما

image (56)

هزمه أصدقائه في «بلاي ستيشن» فقتل رضيعه بضربة واحدة

1-1398358

مأساة مصرية في "شهر العسل".. انتحرت الزوجة ولحق بها الزوج

1_4968075

مصر.. المباحث الجنائية تكشف ملابسات انتحار عروسين