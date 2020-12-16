أميركا.. جريمة قتل بشعة على يد المربية ذات الوجه البريء ! - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - صدمة عارمة اجتاحت المجتمع في ولاية جورجيا الأميركية، عندما تحولت مربية أطفال "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة، بعدما أثبتت أدلة أنها أقدمت على قتل طفلة لم يتجاوز عمرها عامين.



ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" تهما عدة لكيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاما، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.

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وكانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.



ولدى مواجهة فلود، قالت إن رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.







وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".



صدمة عارمة اجتاحت المجتمع في ولاية جورجيا الأميركية، عندما تحولت مربية أطفال "ذات وجه ملائكي" إلى مجرمة، بعدما أثبتت أدلة أنها أقدمت على قتل طفلة لم يتجاوز عمرها عامين.



ووجهت شرطة "ساندي سبرينغز" تهما عدة لكيرستي فلود، البالغة من العمر 29 عاما، من بينها "القتل العمد"، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعها في قتل الطفلة.



وكانت مكالمة قد أجريت من شقة الأسرة التي تعمل لديها فلود، لطلب المساعدة الطارئة بعد أن عثر على طفلة بعمر عامين، لا تتنفس، ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.





ولدى مواجهة فلود، قالت إن رأس الطفلة ارتطم بلعبة التزحلق التي كانت عليها، لكن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها لإصابات بالغة.



وما جعل الشرطة توجه أصابع الاتهام للمربية، عثورها على أبحاث سابقة أجرتها فلود على الإنترنت من خلال هاتفها المحمول، طرحت فيها سؤالين هما: "ما هو نوع الناس الذين يتلذذون بتعذيب أبناء الآخرين؟"، و"ما معنى أن تشعر برغبة مفاجئة بضرب طفل ليس طفلك؟".

المصدر : سكاي نيوز



