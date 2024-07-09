الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مبارك الترقية للدكتورة هزار الحمود

موجودة في بعض المشروبات الغازية.. أمريكا تمنع استخدام هذه المادة لأضرارها المحتملة

طلعت شناعة يكتب ... ( مهرجااانات) جرش

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

ارامكو السعودية: طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري داخل منزله

محكمة تكشف أسباب الزيادة الكبيرة بحالات الطلاق في العراق

841 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

وزير الصحة : لهذا السبب تم إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية

بلدية اربد تنذر 157 منشأة وتخالف 40 خلال شهر حزيران الماضي

الثلاثاء، 09-07-2024 10:58 ص

أم بريطانية تعترف بقتل ابنها المصاب بالسرطان

11111111111


الوكيل الإخباري- اعترفت أم بريطانية بأنها أعطت ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، جرعة كبيرة من "المورفين" لإنهاء معاناته بسبب مرض السرطان.

اضافة اعلان


أنتونيا كوبر، من أبينغدون، أكسفوردشاير، قالت إن ابنها هاميش كان يعاني من "ألم شديد" قبل وفاته في عام 1981.


وتعاني الآن الأم نفسها من السرطان، وصرحت بذلك خلال مقابلة مع راديو بي بي سي في أكسفورد كجزء من محاولتها تغيير القانون للسماح بالمساعدة على "إنهاء حياة" المتألمين.


تعد المساعدة على إنهاء الحياة، أو ما يُعرف بالقتل الرحيم، فعلاً غير قانوني في إنجلترا.


كان هاميش يعاني من ورم أرومي عصبي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الأطفال في الغالب.

 

العين الاخبارية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88د

تفاصيل زفاف يتحول لمأتم في القاهرة

888

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

173-184512-saudi-tragedy-waterfalls-switzerland_700x400

حاول إنقاذ ابنه فلحق به.. فاجعة تهز مواقع التواصل في السعودية

2402283

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

WhatsApp Image 2024-07-02 at 11.07.28 AM

حصيلة نهائية لضحايا فاجعة أسيوط : 14 قتيل و6 مصابين

2401843

مصر: وفاة 9 وإصابة 26 في حادث تصادم بجنوب سيناء

أخبار متعلقة
pexels-karolina-grabowska-5202421

لبنان.. رجل يقتل زوجته وينتحر تاركاً 4 أطفال

45070

بسبب هاتف .. ابن يقتل والده بطريقة بشعة في مصر