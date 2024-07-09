أم بريطانية تعترف بقتل ابنها المصاب بالسرطان

الوكيل الإخباري- اعترفت أم بريطانية بأنها أعطت ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، جرعة كبيرة من "المورفين" لإنهاء معاناته بسبب مرض السرطان.

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أنتونيا كوبر، من أبينغدون، أكسفوردشاير، قالت إن ابنها هاميش كان يعاني من "ألم شديد" قبل وفاته في عام 1981.



وتعاني الآن الأم نفسها من السرطان، وصرحت بذلك خلال مقابلة مع راديو بي بي سي في أكسفورد كجزء من محاولتها تغيير القانون للسماح بالمساعدة على "إنهاء حياة" المتألمين.



تعد المساعدة على إنهاء الحياة، أو ما يُعرف بالقتل الرحيم، فعلاً غير قانوني في إنجلترا.



كان هاميش يعاني من ورم أرومي عصبي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الأطفال في الغالب.

العين الاخبارية