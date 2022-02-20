أم تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها في سوريا

الوكيل الإخباري - تمكن قسم شرطة البياضة في محافظة حمص السورية من إلقاء القبض على زوجين سوريين أقدمت بالاشتراك مع زوجها على تعذيب وتعنيف طفلتهما حتى فارقت الحياة.



وأدخلت الطفلة مستشفى الباسل بحي الزهراء إثر تعرضها لفظائع من التعذيب بجسدها جراء ضربها.

اضافة اعلان

حضرت هيئة الكشف القضائية حيث تم الكشف على الجثة وتبين أن الطفلة عمرها أربع سنوات وشوهدت آثار كدمات على اليدين والقدمين والبطن والظهر وآثار تعذيب على الجثة وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن النزف الدماغي الرضي الناجم عن رض الرأس بأداة صلبة وضرب الرأس على جسم صلب.





ومن خلال المتابعة قام قسم شرطة البياضة بإلقاء القبض على والدة الطفلة المغدورة المدعوة وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها بالاشتراك مع زوجها الملقى القبض عليه على ضرب وتعذيب وتعنيف الطفلة المغدورة بشكل متكرر وحرقها بأعقاب السجائر وحرمانها من الطعام وطردها من المنزل للتخلص منها، وقيام زوجها المذكور بنفس اليوم بضرب ابنتها بواسطة عصا خشبية على رأسها ما أدى لفقدانها الوعي.



تم مصادرة أداة الجريمة ومازالت التحقيقات جارية وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص.



البيان