أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

الوكيل الاخباري- طالبت سيدة مصرية بإعدام ابنها، بعد قيامه بقتل شقيقته الحامل، بسبب خلافات مالية بينهما في مصر القديمة.

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وطالبت الأم باكية في تصريحات خلال بث مباشر على جريدة "اليوم السابع" بإعدام نجلها مرتكب واقعة قتل شقيقته في ميدان عام لارتكابه واقعة القتل.



وقام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالقبض على المتهم في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها بسبب خلافات مالية بينهما.



وأضاف المتهم، أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فقتلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم