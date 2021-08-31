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الثلاثاء، 31-08-2021 10:32 ص

أم في كاليفورنيا تنقذ ابنها من هجوم أسد باستخدام يديها العاريتين

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات في كاليفورنيا إن حيوان أسد الجبال هاجم صبياً يبلغ من العمر 5 سنوات في جنوب الولاية الأمريكية، ما دفع بالسلطات المختصة إلى إردائه بالرصاص.

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وقال الكابتن باتريك فوي، المتحدث باسم إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في كاليفورنيا، إن أسد الجبال الذي يبلغ وزنه 65 رطلاً (30 كغ) هاجم الصبي بينما كان يلعب بالقرب من منزله يوم الخميس الماضي في كالاباساس و"جره نحو 45 متراً" في الباحة الأمامية للبيت.

 

وقال فوي إن الطفل أصيب بجروح خطرة في رأسه والقسم العلوي من جسمه بشكل عام، لكن حالته مستقرة في أحد مستشفيات لوس أنجلس.

وأضاف فوي أن "البطل الحقيقي لهذه القصة هو والدته لأنها أنقذت حياة ابنها تماماً"، وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".


وكانت الأم داخل المنزل عندما سمعت ضجيجاً في الخارج بحسب الضابط فوي، الذي أضاف أنها خرجت من المنزل وبدأت "بلكم وضرب" أسد الجبال بيديها العاريتين وأبعدته عن ابنها.


وقام الوالدان على الفور بنقل الصبي إلى المستشفى، حيث تم إخطار سلطات إنفاذ القانون بالهجوم وأرسلوا ضابط إنقاذ الحياة البرية إلى مكان الحادث.

 

وقالت إدارة الحياة البرية في بيان "نظراً لسلوكها وقربها من مكان وقوع الهجوم، اعتقد الضابط أنه من المحتمل أن يكون هذا الحيوان تحديداً هو من هاجم الطفل، فأرداه بالرصاص".


وأشار البيان إن اختبارات الحمض النووي اللاحقة أكدت أن الأسد هو المسؤول عن مهاجمة الطفل.

 

المصدر - البيان 

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