أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت

الوكيل الإخباري - أقدمت أم في محافظة أسوان أقصى جنوب مصر، على خنق أطفالها الثلاثة حتى فارقوا الحياة، بينما لاذ رابعهم بالفرار.

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فقد شهدت قرية الدكة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، واقعة مؤلمة وصادمة، بطلتها أم مريضة نفسيا اعتدت على أطفالها الثلاثة بالضرب وخنقتهم حتى لفظوا أنفاسهم واحدا تلو الآخر.

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وفي التفاصيل، تلقى مركز الشرطة، إخطارا من مستشفى نصر النوبة المركزي يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء جثثا هامدة فى ظروف غامضة، وهم: "م" 5 سنوات، وشقيقه "ز" 5 سنوات، وشقيق ثالث "ي" سنتان.



ليتبين لاحقا من التحريات الأولية أن الصغار أشقاء، قتلتهم والدتهم، التي تعاني من مرض نفسي بعد أن أمسكت بهم وأخذت تخنقهم واحدا تلو الآخر حتى لفظوا أنفاسهم جميعا، بينما فر الطفل الرابع هاربا، وأبلغ جدته بما حصل .

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كما تبين من التحريات أن الأطفال يعيشون مع والدتهم منذ طلاقها من زوجها، الذى كان مسافرا إلى القاهرة وقت الحادث لمرافقة والده في رحلة علاج.



وقد تم التحفظ على الأم المتهمة وعرضها على النيابة، التي طلبت تقريرا طبيا عن المتهمة للكشف عن قواها العقلية، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.