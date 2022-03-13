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الأحد، 13-03-2022 08:08 ص

أهلها رفضوا العريس.. تفاصيل فاجعة حول انتحار طالبة في مصر

حبل


الوكيل الإخباري - أقدمت طالبة في الصف الثاني الثانوي، بقرية أبو صير، التابعة إلى مركز سمنود، بمحافظة الغربية في مصر، على التخلص من حياتها، شنقا؛ وذلك بسبب رفض أسرتها إتمام خطوبتها من أحد الشباب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن العثور على جثة طالبة في الصف الثاني الثانوي، بقرية أبو صير، بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، تدعى ملك. ا، 16 عاما، مشنوقة، داخل غرفتها، بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز شرطة سمنود، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة  والتحريات، تبين العثور على جثة الطالبة معلقة في سقف الغرفة، ووجود أثار خنق بواسطة حبل حول العنق، وليس هناك آثار ظاهرية على الجسد.

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وبالفحص والتحري، تبين أن الطالبة أقدمت على الانتحار شنقًا بواسطة حبل؛ بسبب رفض أسرتها إتمام الخطوبة من أحد الشباب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سمنود المركزي، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

البيان



 




 

 


 

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