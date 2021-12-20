أول حالة وفاة بسبب الطقس السيء في مصر

الوكيل الإخباري - توفي طالب مصري اليوم الاثنين، بسبب حالة الطقس السيء التي ضربت عدداً من محافظات البلاد.



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وكشفت مديرية أمن الغربية، الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، عن تلقي إخطارا يفيد بمصرع طالب يدعى حسام، بالصف الثالث الإعدادي.



وفي تفاصيل الواقعة، التي تداولتها المواقع المحلية المصرية، فإن الطالب بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادي في مدينة طنطا، تعرض للصعق بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.



ونقل أهالي المدينة الطالب للمستشفى لإسعافه على الفور؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



على الجانب الآخر، وجه محافظ الغربية، طارق رحمي، جهود الوحدات المحلية لكسح وشفط مياه الأمطار.

المصدر - البيان

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