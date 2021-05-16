إخماد حريق بمحل تجاري ومركبة في إربد

الوكيل الاخباري -

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أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني إربد، اليوم الأحد، حريقاً شب في أحد المحال التجارية، يستخدم لغاية تصنيع براويز زجاجية وخشبية، إضافة إلى مركبة كانت مركونة أمام المحل بمنطقة شارع ايدون وسط اربد.وقال مصدر في الدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع وصوله إلى المحال المجاورة، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق في مركبة مركونة أمام المحل امتدت إليها النيران.وبين أنه لم ينجم عن الحريق الناجم عن تماس كهربائي عن إصابات بشرية، واقتصر على أضرار مادية.