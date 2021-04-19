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الإثنين، 19-04-2021 01:00 م

إخماد حريق منزل في عجلون

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة عنجرة.

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وتحركت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق وسيطرت عليه وتمكنت من إخماده وعدم امتداده للأماكن  المجاورة، في حين نتج عن الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق.

 

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة، وعلل سبب الحريق بتماس كهربائي.

 




 

 


 

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